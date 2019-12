Michael van Gerwen via ’Barney-killer’ naar halve finales op WK darts

In de openingsset kon Van Gerwen in de beurten van Labanauskas geen schade aanrichten. De gemiddelde scores schommelden van beide darters rond de 95. Doordat de 43-jarige Litouwer zijn eigen legs behield, nam hij ’gewoon’ een 1-0 voorsprong. Labanauskas was zelfs dicht bij een verdubbeling van die marge, maar miste een setpijl en liet Van Gerwen, die via dubbel 18 de stand gelijktrok (1-1 in sets), ontsnappen.

Blessure bij Labanauskas

In het derde bedrijf was er vanwege een opmerkelijke reden kort oponthoud. Labanauskas liet bij het uit het bord halen van de pijlen er eentje vallen en probeerde die op te vangen. Dat lukte niet helemaal, met een bebloede vinger tot gevolg. Nadat met een pleister het wondje was ’afgeplakt’, kon de partij worden vervolgd. Van Gerwen liet zich niet uit zijn concentratie halen en ’brak’ zijn opponent via 3-0 in legs om op een 2-1 voorsprong in sets te komen.

In het vervolg van de partij showde Van Gerwen zijn kunsten. Zo gooide hij bijvoorbeeld een finish van 137 via triple 19 en tweemaal dubbel 20. Ook scorend kwam hij steeds beter in zijn spel. Zo noteerde hij in een leg twee opeenvolgende 180’ers, waardoor het publiek in Alexandra Palace zich zoals gebruikelijk opmaakte voor een mogelijke negendarter. Pijl zeven van Van Gerwen vloog niet in de triple 19 en daarmee was die kans verkeken. Tussentijds zag hij zijn gemiddelde tot 105 stijgen. Labanauskas bleef daarentegen rond de 95 hangen en kon steeds moeilijker bij de nummer één van de wereld aanklampen.

Darius Labanauskas Ⓒ PDC

Nadat Van Gerwen uitliep naar 3-1 in sets leek het een gelopen race, ware het niet dat Van Gerwen tijdelijk ietsje minder scherp speelde en Labanauskas toch een set mocht bijschrijven. Desondanks werd het in een volgepakt Ally Pally niet meer echt spannend. Set nummer 6 ging gewoon weer via 3-0 in legs naar de groene sloopkogel uit Vlijmen en daarmee bracht hij het verschil in sets terug tot twee: 4-2. Daarna spartelde de Litouwer nog steeds tegen, maar Van Gerwen trok de overwinning toch met 5-2 naar zich toe. Dat deed hij wel pas met zijn zesde wedstrijdpijl, mede daardoor zakte zijn gemiddelde nog net onder de honderd punten per drie pijlen (99,50).

Toernooiverloop Van Gerwen

Het toernooi voor Van Gerwen verloopt in Londen soepeltjes. Bij zijn eerste optreden tegen landgenoot Jelle Klaasen speelde het sentiment rond hun slechte relatie nog mee, maar desondanks won hij met 3-1 in sets. Daarna zegevierde hij eenvoudig (4-0 in sets) over het Britse talent Ricky Evans en in de achtste finales had Stephen Bunting weinig in te brengen en zo won Van Gerwen voor de tweede maal met 4-0 in sets. In de partij met Bunting krikte hij tot op heden voor de enige keer zijn gemiddelde op dit WK op tot boven de honderd (104,09). Om een ticket voor de eindstrijd te bemachtigen, moet de titelverdediger maandagavond bij de laatste vier afrekenen met Nathan Aspinall.

Michael van Gerwen bij zijn opkomst in Alexandra Palace. Ⓒ Hollandse Hoogte

Route naar finale

BOVENSTE HELFT

Kwartfinales

Michael van Gerwen (1) - Darius Labanauskas (82) 5-2

Nathan Aspinall (12) - Dimitri van den Bergh (29) 5-3

Halve finale

Michael van Gerwen (1) - Nathan Aspinall (12)

ONDERSTE HELFT

Kwartfinales

Luke Humphries (46) - Peter Wright (7) 3-5

Glen Durrant (27) - Gerwyn Price (3)

Halve finale

Peter Wright (7) - ?

(-) plek op de wereldranglijst

De kwartfinales worden op zondag 29 december afgewerkt. De halve eindstrijd staat vervolgens voor maandag 30 december het programma en de finale wordt op woensdag 1 januari 2020 gespeeld.