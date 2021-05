Ruud en Shapovalov in finale Genève

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennis: Ruud en Shapovalov in finale toernooi Genève

20.27 uur: De finale van het toernooi van Genève gaat zaterdag tussen de tennissers Casper Ruud en Denis Shapovalov.

De als derde geplaatste Noor Ruud won in twee sets van de Spanjaard Pablo Andujar: 6-3 6-2. De als tweede geplaatste Shapovalov was in twee sets te sterk voor de Uruguayaan Pablo Cuevas. De Canadees won met 6-4 7-5.

De finale van het WTA-toernooi van Parma gaat tussen de Amerikaanse Cori Gauff en de Chinese Wang Qiang. De als derde geplaatste Gauff won in drie sets van de Tsjechische Katerina Siniakova: 7-5, 1-6, 6-2. De als zesde geplaatste Qiang versloeg in twee sets de Amerikaanse Sloane Stephens: 6-2 7-6 (3).

Roeien: Nederlanders mogen na negatieve PCR-testen toch starten in Luzern

17.12 uur: De roeiers van de vier-zonder en de Holland Acht nemen dit weekend toch deel aan de wereldbekerwedstrijden in Luzern, nadat ze eerder van de startlijst waren gehaald. De boten waren uitgesloten omdat roeiers medische klachten hadden.

Nadat alle PCR-testen vrijdag negatief waren heeft de organisatie besloten dat de boten alsnog mogen deelnemen. De mannen vier-zonder start zaterdag in de herkansing en de Holland Acht roeit zondag de finale tegen Groot-Brittannië en Duitsland.

De roeisters van de dubbeltwee, de vier-zonder en de dubbelvier en de mannen dubbelvier plaatsten zich voor de finale van zondag. De mannen dubbeltwee, met Stef Broenink en Melvin Twellaar, kwam als eerste over de finish en roeit zaterdag de halve finale.

Voor de olympische ploegen is de tweede wereldbeker een voorbereidingsevenement richting de Olympische Spelen. De roeiwedstrijd in Luzern is geen meetmoment meer voor selectie of kwalificatie.

Wielrennen: Tsjoersina wint tweede rit Ronde van Burgos

16.24 uur: Anastasia Tsjoersina heeft de tweede etappe in de Ronde van Burgos op haar naam geschreven. De Russin van de ploeg Alé BTC Ljubljana bleef het peloton met een ruime minuut voor in de etappekoers in Spanje. De Britse Alice Barnes won de sprint van het peloton voor de Deense Amelie Dideriksen.

Voor Tsjoersina is het haar eerste zege op WorldTour-niveau. Ze bleef als enige over uit een kopgroep van drie rensters, waar eerst ook de Amerikaanse Heidi Franz en Antri Christoforou uit Cyprus in zaten.

De Zwitserse Elise Chabbey neemt de leiderstrui over van de Australische Grace Brown. Demi Vollering staat vijfde op 5 seconden. De Ronde van Burgos, waar veel wereldtoppers als wereldkampioene Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten aan meedoen, duurt nog tot en met zondag. Er moet in de finale van de derde en vierde etappe worden geklommen.

Wielrennen: André Greipel wint in Ruta del Sol

15.58 uur: Wielrenner André Greipel heeft de vierde rit in de Ruta del Sol in Spanje gewonnen. De renner van Israel Start-Up Nation was na 182,9 kilometer in Cúllar Vega de snelste in de massasprint voor de Colombiaan Alvaro José Hodeg en de Deen Mads Pedersen.

Voor Greipel is het de tweede ritzege in een week. Hij won afgelopen zondag de Trofeo Alcúdia op het Spaanse eiland Mallorca. De 38-jarige Duitser ging de sprint vroeg aan en de concurrenten kwamen niet meer bij hem in de buurt.

De leiderstrui in de Ruta del Sol blijft in handen van Miguel Angel Lopez. De Colombiaan van Movistar heeft 20 seconden voorsprong op Antwan Tolhoek van Jumbo-Visma. De Spaanse etappekoers eindigt zaterdag met een rit van Vera naar Pulpí over 107 kilometer.

Voetbal: Leicester City-verdediger Morgan stopt met voetballen

12.39 uur: Leicester City-verdediger Wes Morgan beëindigt na dit seizoen zijn voetballoopbaan. Leicester neemt ook afscheid van middenvelder Matty James (29) en verdediger Christian Fuchs (35), die de club ook jarenlang dienden.

De 37-jarige Morgan, die in totaal ruim 750 wedstrijden speelde, was de aanvoerder van het elftal dat in 2016 zeer verrassend de Engelse landstitel veroverde. Hij speelde ruim negen jaar voor Leicester, dat onlangs de FA Cup veroverde.

Leicester City staat vijfde in de Premier League en wacht zondag een thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur. Concurrent Liverpool, dat evenveel punten heeft maar een beter doelsaldo, speelt thuis tegen Crystal Palace. De beste vier ploegen kwalificeren zich voor de Champions League.

Tennis: Halep meldt zich af voor Roland Garros

11.25 uur: Simona Halep heeft zich met een kuitblessure afgemeld voor Roland Garros, dat over negen dagen van start gaat. De 29-jarige Roemeense, de nummer 3 van de wereld, won het toernooi in Parijs in 2018.

„Met pijn in mijn hart trek ik me terug voor Roland Garros”, schreef Halep in een verklaring. „Helaas heeft de scheur in mijn linkerkuit meer tijd nodig om te herstellen en is er te weinig tijd. Terugtrekken uit een grandslamtoernooi druist in tegen al mijn aspiraties als atleet, maar dit is de enige beslissing die ik kon nemen.”

Halep heeft twee grandslamtitels veroverd. In 2019 won ze Wimbledon.

Voetbal: Colombia geeft organisatie Copa América terug

9.48 uur: De Copa América wordt volgende maand niet in Colombia gespeeld. De Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol heeft besloten de wedstrijden die in het land gespeeld zouden worden te verplaatsen. Colombia zou het eindtoernooi samen met Argentinië organiseren.

„Conmebol bevestigt dat de Copa América van 2021 doorgaat en zal een dezer dagen communiceren over de locatie van de duels die in Colombia gespeeld zouden worden”, aldus de bond in een verklaring.

Het is al enige tijd onrustig in Colombia. Landelijke protesten tegen de overheid, die eind april begonnen, hebben in Colombia aan ten minste vijftien mensen het leven gekost. Colombia heeft bij de Conmebol nog een verzoek ingediend het toernooi te verplaatsen naar het einde van het jaar, maar dat verzoek werd afgewezen. Eerder deze week boden de Argentijnen nog aan het toernooi alleen te organiseren.

Het toernooi zou voor de eerste keer in de 105-jarige geschiedenis in twee landen worden gehouden. In Colombia stonden aanvankelijk vijftien duels gepland, waaronder de finale in Barranquilla.

Het voetbaltoernooi van Zuid-Amerika begint half juni en duurt een maand; het openingsduel is op 13 juni in Buenos Aires, de eindstrijd op 11 juli. Het toernooi heeft tien deelnemers, die verdeeld zijn over twee groepen. De laatste editie werd gewonnen door Brazilië.