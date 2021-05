Sport kort: Simona Halep moet passen voor Roland Garros

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennis: Halep meldt zich af voor Roland Garros

11.25 uur: Simona Halep heeft zich met een kuitblessure afgemeld voor Roland Garros, dat over negen dagen van start gaat. De 29-jarige Roemeense, de nummer 3 van de wereld, won het toernooi in Parijs in 2018.

„Met pijn in mijn hart trek ik me terug voor Roland Garros”, schreef Halep in een verklaring. „Helaas heeft de scheur in mijn linkerkuit meer tijd nodig om te herstellen en is er te weinig tijd. Terugtrekken uit een grandslamtoernooi druist in tegen al mijn aspiraties als atleet, maar dit is de enige beslissing die ik kon nemen.”

Halep heeft twee grandslamtitels veroverd. In 2019 won ze Wimbledon.

Voetbal: Colombia geeft organisatie Copa América terug

9.48 uur: De Copa América wordt volgende maand niet in Colombia gespeeld. De Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol heeft besloten de wedstrijden die in het land gespeeld zouden worden te verplaatsen. Colombia zou het eindtoernooi samen met Argentinië organiseren.

„Conmebol bevestigt dat de Copa América van 2021 doorgaat en zal een dezer dagen communiceren over de locatie van de duels die in Colombia gespeeld zouden worden”, aldus de bond in een verklaring.

Het is al enige tijd onrustig in Colombia. Landelijke protesten tegen de overheid, die eind april begonnen, hebben in Colombia aan ten minste vijftien mensen het leven gekost. Colombia heeft bij de Conmebol nog een verzoek ingediend het toernooi te verplaatsen naar het einde van het jaar, maar dat verzoek werd afgewezen. Eerder deze week boden de Argentijnen nog aan het toernooi alleen te organiseren.

Het toernooi zou voor de eerste keer in de 105-jarige geschiedenis in twee landen worden gehouden. In Colombia stonden aanvankelijk vijftien duels gepland, waaronder de finale in Barranquilla.

Het voetbaltoernooi van Zuid-Amerika begint half juni en duurt een maand; het openingsduel is op 13 juni in Buenos Aires, de eindstrijd op 11 juli. Het toernooi heeft tien deelnemers, die verdeeld zijn over twee groepen. De laatste editie werd gewonnen door Brazilië.