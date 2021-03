Vooruitblik Formule 1: ’AlphaTauri dé verrassing, Red Bull maakte meeste indruk’

Het Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen. Vrijdag keren Max Verstappen en zijn collega’s in Bahrein terug op de baan. Zondag om 17.00 uur doven de rode lichten definitief en is jaargang 2021 officieel onderweg. Over de verhoudingen op de baan is op dit moment nog weinig te zeggen, maar op de vraag hoe de teams ervoor staan kunnen verslaggever Erik van Haren en oud-coureur Christijan Albers wel al antwoord geven.