Lichtpuntje in zware tijden

DEN HAAG - Een lichtpuntje in een loodzwaar jaar. Zo omschrijft ADO Den Haag-verdediger Dehninio Muringen zijn debuut in de hoofdmacht van de Hagenaars, afgelopen zaterdag tegen Willem II. Muringen (20) kreeg het dit jaar flink voor zijn kiezen. Kort achter elkaar overleden zijn moeder en zijn broer Kelvin Maynard, die oud-prof was van FC Volendam, FC Emmen en Royal Antwerp FC.