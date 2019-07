Clubs niet unaniem in kritiek op UEFA

Niet zo vreemd, met de wetenschap dat Edwin van der Sar als directeur van Ajax in het bestuur van de ECA zit en daarin een span vormt met voorzitter Andrea Agnelli van Juventus. De Italiaan is een van de drijvende krachten achter de nieuwe formats voor de Champions League, Europa League en Europa League 2, die vanaf 2024 het levenslicht moet zien en vooral goed uitpakt voor de grote Europese topclubs, die meer inkomsten en zekerheden krijgen om zich op het hoogste niveau te handhaven.

Bekijk ook: Eredivisie in gevarenzone

De KNVB en Eredivisie CV hebben in hun brief aan de UEFA de suggestie gedaan te kiezen voor het Swiss- of Copenhagen-model voor de Europese competities. Het Deense model heeft de voorkeur omdat het Zwitserse model de boel op zijn kop zet en de tijd daarvoor niet rijp is bij de UEFA.

„Bij het Copenhagen-model blijft de landenranglijst leidend voor het aantal Europese tickets, maar bepaalt de clubcoëfficiënt op welk niveau clubs instromen”, aldus KNVB’er Gijs de Jong. „Dan kan een nieuwkomer als het Italiaanse Atalanta niet hoger instromen dan Ajax, dat het jaar daarvoor de halve finale van de CL bereikte.”