Vine introduceert zich bij nieuwe ploeg met eindzege Tour Down Under, Yates wint slotrit

Kopieer naar clipboard

Jay Vine. Ⓒ ANP/HH

Jay Vine (UAE Team Emirates) heeft de Tour Down Under gewonnen. In de laatste etappe eindigde de Australiër als tweede, vlak na Simon Yates (Team Jayco AlUla). Dat was voldoende voor de eindzege omdat hij zondag de slotetappe was begonnen met een voorsprong van 15 seconden op de Brit, die tweede stond in het algemeen klassement.