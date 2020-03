Bokser Joshua in quarantaine na contact met Prins Charles

De Britse wereldkampioen heeft zichzelf in quarantaine geplaatst. Op 9 maart woonde hij net als Charles een religieuze dienst bij in de Abdij van Westminster. Joshua heeft naar eigen zeggen geen klachten, maar is vastbesloten om geen enkel risico te nemen.

De 30-jarige Joshua heeft voorlopig een lege agenda. Het titelgevecht met de acht jaar oudere uitdager Kubrat Pulev uit Bulgarije, dat op 20 juni in Londen zou plaatsvinden, is uitgesteld vanwege de corona-crisis.

De inzet was de kampioensgordel van de bond IBF. Joshua heeft ook die van WBA, WBO en IBO in zijn bezit.

Anthony Joshua is kampioen namens vier bonden: de IBF, WBA, WBO en IBO. Ⓒ Reuters

Joshua kijkt stiekem al over zijn partij met Pulev heen. Hij hoopt namelijk op een clash met zijn landgenoot Tyson, die vorige maand in Las Vegas de wereldtitel in het zwaargewicht van de bond WBC pakte, door Deontay Wilder te verslaan.

Fury neemt het echter eerst nog een keer op tegen Wilder. Die rematch stond voor 18 juli op het programma, maar vanwege de uitbrak van het coronavirus naar een nog nader te bepalen datum in het najaar verschoven.

