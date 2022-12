Premium Het beste van De Telegraaf

Druk enorm, maar talent overtuigd: ‘Josh Rock gaat proberen dit WK te winnen’ Wordt ’Rocky’ dé uitdager van Michael van Gerwen?

Door Robin Jongmans

Josh Rock uitzinnig van vreugde na zijn zege op Nathan Aspinall Ⓒ ANP/HH

LONDEN - ‘Believe the hype!’ Met die woorden ‘vierde’ de PDC de winst van de nieuwe wonderboy in het dartscircuit, Josh Rock. De 21-jarige Noord-Ier, die dit jaar zijn tourcard haalde en debuteert op het WK, won in de derde ronde met liefst dertien 180’ers spectaculair van Nathan Aspinall, de nummer tien van de wereld. Wie is deze hemelbestormer, die wordt gehypet tot één van de grote rivalen van Michael van Gerwen voor de komende jaren?