Liverpool pakt kop in Premier League dankzij late goal, Chelsea onderuit bij West Ham United

Uit een hoekschop kwam Chelsea op voorsprong. Mason Mount vond met zijn trap het hoofd van Thiago Silva, die de bal goed richting de eerste paal knikte buiten het bereik van doelman Lukasz Fabianski. Nog geen twee minuten later was Silva aan de andere kant van cruciaal belang door een schot van Vladimír Coufal van de lijn te halen. Hoewel Chelsea daarna beter was, brachten de Londenaren vijf minuten voor rust zichzelf in de problemen. Na geklungel van zowel Jorginho als Eduoard Mendy ging de bal op de strafschopstip en Manuel Lanzini maakte vanaf elf meter geen fout.

Toch ging Chelsea met een voorsprong de rust in. Na een goede diepe pass van Hakim Ziyech maakte Mount met een beheerste volley de 1-2. Na de theepauze knokte West Ham United zich echter voor de tweede keer terug naar een gelijke stand. Jarrod Bowen kreeg de bal wat geluk voor zijn voeten en schoot vanaf een meter of achttien hard raak.

Het lukte Chelsea niet om voor de derde keer op voorsprong te komen, ondanks dat het een paar keer dichtbij as via onder andere Jorginho. In de slotfase ging het echter helemaal mis voor The Blues. Arthur Masuaku maakte enkele minuten voor tijd de winnende treffer. Het betekende de tweede competitienederlaag van het seizoen voor de Champions League-houder.

Doelman Jose Sa van Wolverhampton Wanderers redt na een inzet van Sadio Mane. Ⓒ AP

Liverpool

Liverpool wisat dus optimaal te profiteren van de nederlaag van Chelsea. De formatie van coach Jürgen Klopp staat nu aan kop in de Premier League, met 1 punt meer dan Chelsea.

Liverpool, met Virgil van Dijk in de gelederen, kreeg de beste kansen. Op zijn verjaardag miste Diogo Jota de mooiste. De oud-speler van Wolverhampton slaagde er zelfs niet in van vijf meter het doel te treffen, toen er nog slechts twee verdedigers op de lijn stonden en de keeper al verslagen was.

Sadio Mané schoot in de slotminuten van dichtbij nog naast. Mohamed Salah knalde in de handen van doelman José Sá. Vervolgens slaagde Salah er alsnog in de bal bij Origi te krijgen, die doeltreffend uithaalde.