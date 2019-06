Van den Hoogenband: ’Ik eis geen hoofdrol op’

„Verwacht niet dat ik de hoofdrol opeis. Het gaat om de sporter en de coach. Die moeten optimaal kunnen functioneren. Het is aan mij om te zorgen dat ze dat inderdaad kunnen doen.”

Over een jaar bij de Olympische Spelen in Tokio zal hij zijn rol op dezelfde wijze invullen. „Maar mocht iemand mij aanspreken op mijn kennis als oud-topsporter dan kan dat uiteraard”, zegt de meervoudig olympisch kampioen zwemmen. „Het is een extraatje dat ik met me meedraag. Verder is er sindsdien zo veel verbeterd. De structuren staan. Ik ga het wiel niet opnieuw uitvinden.”

Tijdens zijn bezoeken aan de Nederlandse deelnemers aan de Europese Spelen deed Van den Hoogenband een ontdekking. „Sommige waren nog niet eens geboren toen ik voor de eerste keer aan de Olympische Spelen deelnam. Laat ik voorkomen dat ze straks denken: waar loopt opa zich mee te bemoeien.”