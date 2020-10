Gedraaide wind speelt Steven Kruijswijk parten in tijdrit Giro

Kruijswijk, die door een schouderblessure de Tour de France miste en nu zijn zinnen heeft gezet op een goed klassement in de Giro, eindigde in de tijdrit als 96e, 1 minuut en 44 seconden achter winnaar Filippo Ganna. Hij gaf ongeveer 1.20 toe op de Brit Thomas, kopman van Ineos Grenadiers.

„De wind was gedraaid. In de verkenning werd ik naar voren geblazen de stad in en hoefde ik bijna niet te trappen. In de wedstrijd was het veel kalmer. Ik dacht eerst dat het beter zou zijn voor mij, minder gevaarlijk, maar het voordeel van de wind in de rug was weggevallen. Ik moest nu richting de stad veel meer werken en merkte al snel dat ik de snelheid niet haalde.”

