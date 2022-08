Franse media genieten van Messi: ’Dit is de echte Leo weer’

Voetbal

Seizoensstart Liverpool baart Klopp zorgen: ’Voelt als nederlaag’

Jürgen Klopp is totaal niet te spreken over de seizoensstart van Liverpool. Zaterdag zag hij hoe zijn ploeg ternauwernood een punt overhield aan de eerste wedstrijd van het seizoen in de Premier League. Tegen promovendus Fulham kwamen The Reds nog goed weg met een gelijkspel: 2-2.