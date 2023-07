Toegenomen fitheid moet Oranje Leeuwinnen ver brengen: ’Geen doel, maar een voorwaarde’

Op een toernooi waar de verschillen in de almaar uitdijende top van het internationale vrouwenvoetbal steeds marginaler worden, is de fysieke gesteldheid van de speelsters steeds belangrijker. Zondagavond in Dunedin, 19.30 uur plaatselijk tijd (half tien ’s ochtends in Nederland), kan fitheid tegen Portugal een beslissend wapen zijn.

Andries Jonker geeft instructies. Ⓒ Rico Brouwer/Soccrates