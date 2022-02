Kurt Zouma na mishandeling kat gewoon in selectie West Ham

De Franse international heeft weliswaar zijn excuses aangeboden, maar het verontrustende filmpje veroorzaakte veel beroering. De club heeft hem een boete van naar verluidt rond de 300.000 euro gegeven, de dierenbescherming haalde zijn katten bij hem uit huis en Adidas beëindigde het sponsorcontract met de 27-jarige voetballer.

„Er zijn verschillende meningen over of hij beschikbaar moet zijn. Wij als club hebben de beslissing genomen dat Zouma kan meespelen tegen Leicester en daar blijf ik bij”, zei Moyes. „Ik denk niet dat de club meer of sneller actie had kunnen ondernemen. West Ham heeft hem de maximumboete opgelegd en hij krijgt verplichte lessen over dierenwelzijn. We zijn het er allemaal over eens dat zijn acties verschrikkelijk en duivels zijn.”