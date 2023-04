Liverpool heeft Van Dijk terug voor duel met koploper Arsenal

Liverpool verloor vorige week met 4-1 bij Manchester City, de nummer 2 van de Engelse voetbalcompetitie. De ’Reds’ staan op de achtste plaats met 10 punten minder dan Manchester United, dat op dit moment op een positie staat die recht geeft op een ticket voor de Champions League.

„We hebben de steun van Anfield zondag nodig”, zei Klopp in zijn vooruitblik op de thuiswedstrijd tegen de lijstaanvoerder. „Tegen Chelsea zag ik al wat dingen die beter gingen dan in de weken ervoor. Dus laten we daarmee doorgaan. Het is geen geheim dat de combinatie van 54.000 Liverpool-fans op Anfield en onze jongens een goede is. Maar we kunnen daar niet op vertrouwen. We moeten het zelf doen op het veld.”

Naast Van Dijk keert mogelijk ook de Spaanse spelmaker Thiago Alcântara terug in de selectie. Voor Luis Díaz komt het duel te vroeg. De Colombiaanse aanvaller traint na een langdurige blessure weliswaar weer mee, maar is volgens Klopp nog niet klaar voor het duel met Arsenal.