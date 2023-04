Van Dijk fit voor duel met Arsenal, Eriksen beschikbaar voor United

Liverpool verloor vorige week met 4-1 bij Manchester City, de nummer 2 van de Engelse voetbalcompetitie. De ’Reds’ staan op de achtste plaats met 10 punten minder dan Manchester United, dat op dit moment op een positie staat die recht geeft op een ticket voor de Champions League.

„We hebben de steun van Anfield zondag nodig”, zei Klopp in zijn vooruitblik op de thuiswedstrijd tegen de lijstaanvoerder. „Tegen Chelsea zag ik al wat dingen die beter gingen dan in de weken ervoor. Dus laten we daarmee doorgaan. Het is geen geheim dat de combinatie van 54.000 Liverpool-fans op Anfield en onze jongens een goede is. Maar we kunnen daar niet op vertrouwen. We moeten het zelf doen op het veld.”

Bekijk ook: Zwalkend Liverpool zonder zieke Van Dijk niet langs Chelsea

Naast Van Dijk keert mogelijk ook de Spaanse spelmaker Thiago Alcântara terug in de selectie. Voor Luis Díaz komt het duel te vroeg. De Colombiaanse aanvaller traint na een langdurige blessure weliswaar weer mee, maar is volgens Klopp nog niet klaar voor het duel met Arsenal.

Snel herstel Eriksen

Manchester United-trainer Erik ten Hag kan dit weekend weer een beroep doen op de Deen Christian Eriksen. De 31-jarige middenvelder kwam in januari voor het laatst in actie voor United.

„Eerst dachten we hem tot het einde van het seizoen kwijt te zijn, maar hij heeft goed aan zijn herstel gewerkt”, zei Ten Hag. „De medische staf heeft goed werk geleverd. Hij keert al terug in de selectie en is beschikbaar voor de laatste fase van het seizoen. Daar ben ik erg blij mee.” Eriksen liep begin dit jaar een enkelblessure op. Hij is bezig aan zijn eerste seizoen in Manchester.

Ten Hag kan zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Everton geen beroep doen op Luke Shaw, die woensdag uitviel tegen Brentford. Tyrell Malacia is een belangrijke concurrent voor hem op de positie van linksback.

United - Everton begint zaterdag om 13.30 uur. United staat vierde, Everton is de nummer 16 van de Premier League.