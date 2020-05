Lars Veldwijk geniet zonder lockdown in Zuid-Korea: ’Heerlijk’

Lars Veldwijk (archieffoto) luisterde zijn debuut in de Koreaanse voetbalcompetitie op door in blessuretijd het winnende doelpunt te maken.

AMSTERDAM - Lars Veldwijk (28) had zich geen betere start kunnen voorstellen bij de regerend landskampioen van Zuid-Korea, zijn club Jeonbuk Hyundai Motors. Zaterdag prikte hij in de 93e minuut de 1-2 door de benen van de goalie van Busan IPark, in zijn eerste half uur speeltijd na een blessure. De spits zit met een teamgenoot in een restaurant, als hij vertelt over zijn eerste maanden in het land waar Guus Hiddink en wijlen Pim Verbeek bondscoach waren. „Er is hier nooit een lockdown geweest”, zegt Veldwijk.