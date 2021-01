Heerenveen pakt tegen RKC eindelijk weer eens een punt

Al snel kwam Heerenveen op voorsprong, volgens een niet geheel onbekend recept. Henk Veerman tikte binnen, na voorbereidend werk van Joey Veerman.

Daarna was vooral RKC aan de bal. Dat leidde in de 56e minuut tot de gelijkmaker. Richard van der Venne schoot 'uit de draai' in, na een voorzet van Thierry Lutonda. Vlak voor tijd was Vitalie Damascan dichtbij het winnende doelpunt voor de Brabanders, maar de invaller raakte via de vingers van doelman Erwin Mulder de paal.

Bij sc Heerenveen debuteerde Tibor Halilovic als basisspeler. De 25-jarige Kroaat speelde eerder voor HNK Rijeka. Siem de Jong, een andere nieuweling, begon op de bank. Hij speelde eerder tegen Fortuna Sittard voor de eerste keer mee. De Jong viel na een uur in.

Trainer Johnny Jansen ontbrak op de bank bij Heerenveen, omdat hij nog kampt met de naweeën van een besmetting met het coronavirus. Evenals eerder tegen Fortuna Sittard werd hij vervangen door Hennie Spijkerman.