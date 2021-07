Oefenduels vrijdag: Heracles veel te sterk voor RKC

Bilal Basacikoglu (voor rust) en Rai Vloet (in de tweede helft) zorgden er voor dat Heracles na een uur met 2-0 leidde. De derde Almelose goal was van Orestis Kiomourtzoglou. Nadat Said Bakari in de slotfase wat had teruggedaan namens de gasten, bepaalde Noah Fadiga in de slotminuut de eindstand op 4-1.

Overige uitslagen:

FC Dordrecht - Fortuna Sittard 0-0.

Fortuna Sittard - SV Straelen 4-3. Doelpuntenmakers Fortuna Sittard: Flemming (2), Polter, Seuntjens.

NEC - OFI Kreta 2-0. Doelpunten: Bruijn, Marquez.

NAC Breda - Lommel 1-0. Doelpunt: Seuntjens.

Helmond Sport - KV Mechelen onder 21 3-1. Doelpuntenmakers Helmond Sport: Bosiers, Goselink, Van Landschoot.

FC Eindhoven - Lierse Kempenzonen 0-1.

FC Den Bosch - TEC 0-1