Willem II-trainer Adrie Koster heeft grootse plannen tegen Ajax

„We moeten voortborduren op de wedstrijden tegen Vitesse en tegen AZ, bij vlagen zag ik daarin ons eigen spel weer terug. We moeten daar vertrouwen uit putten voor het duel met Ajax”, zegt Koster. „Het is duidelijk dat we nog één keer gas moeten geven om er het maximale rendement uit te halen. Het zal niet makkelijk worden tegen Ajax, maar we hebben niets te verliezen. We gaan die wedstrijd in om te winnen. Ik kijk ook uit naar de winterstop, al is die maar kort. Hopelijk komen er dan wat spelers terug, zodat we wat meer te kiezen hebben.”

Koster kan woensdag geen beroep doen op aanvoerder Jordens Peters en de middenvelders Pol Llonch en Driess Saddiki. De drie vaste krachten zijn geblesseerd. Willem II won in de Eredivisie pas twee keer en werd vorige week in het bekertoernooi uitgeschakeld door Vitesse.