Emotionele Timo Roosen draagt titel op aan broer: ’Natuurlijk is deze voor hem’

Timo Roosen juicht na het winnen van het NK Wielrennen. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Timo’s wielercarrière gaat lang niet altijd over rozen, maar op de grootste vuilnisbelt van Nederland stond hij, de 28-jarige Roosen, wel mooi met natte ogen in het rood-wit-blauw te pronken. „Dit had niemand verwacht, ikzelf zeker niet”, sprak de trouwe knecht van Jumbo-Visma, overmand door emoties na een krankzinnig kampioenschap van de wisselende kansen.