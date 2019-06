Djokovic in drie sets langs Zverev

De Servische nummer 1 van de wereld had het in de eerste set lange tijd lastig met de Duitse Alexander Zverev, maar sloeg daarna hard toe. Djokovic won met 7-5 6-2 6-2.

De toernooiorganisatie krijgt daarmee de twee vooraf gewenste halve finales. Djokovic neemt het op tegen de Oostenrijker Dominic Thiem en de Spanjaard Rafael Nadal staat tegenover de Zwitser Roger Federer. Dat zijn de nummers 1 tot en met 4 van de plaatsingslijst.

Bekijk ook: Thiem bereikt simpel halve finale Roland Garros

Djokovic blijft dankzij zijn zege in de race voor zijn vierde eindzege op rij bij een grandslamtoernooi. Vorig jaar won hij Wimbledon en de US Open en eerder dit jaar was hij de sterkste op de Australian Open.

Bekijk ook: Titelhoudster Halep struikelt op Roland Garros