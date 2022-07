Pogacar snapt inzinking niet: ’Ineens voelde ik me slecht’

„In het begin van de etappe voelde ik me nog goed. Op de Galibier werd ik aangevallen. De renners van Jumbo-Visma waren erg sterk”, keek Pogacar terug op de aanloop naar zijn ondergang. Die voltrok zich vanaf 5 kilometer onder de top van de slotklim, de Col du Granon. Daar plaatste Vingegaard zijn zoveelste aanval. „Opeens voelde ik me slecht”, vertelde de Sloveen van UAE Team Emirates. „Ik weet niet wat het is geweest: of het door de geleverde inspanningen kwam of doordat ik niet genoeg gegeten had bijvoorbeeld. Het was in ieder geval niet echt mijn dag.”

„Het is nu aan mij om aan te vallen. Ik blijf vechten. Ik heb 3 minuten verloren en ga proberen de tijd terug te winnen. Het kan een mooi duel worden”, keek hij al vooruit. Wellicht naar donderdag wanneer de twaalfde etappe eindigt op Alpe d’Huez.