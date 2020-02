Daley Blind weer bij wedstrijdselectie Ajax na ontstoken hartspier

„Daar zijn we heel content over”, zei coach Erik ten Hag van Ajax die nog in het midden liet of hij Blind ook laat beginnen. „Hij is al een tijdje aan het opbouwen. Nu kan hij de volgende stap zetten.”

De 29-jarige Blind stond twee maanden aan de kant. Hij ging op 10 december tijdens een thuiswedstrijd tegen Valencia naar de grond, terwijl er niemand bij hem in de buurt stond.

Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat zijn hartspier was ontstoken. Vervolgens werd er een defibrillator bij de verdediger aangebracht. Blind mocht geen grote fysieke inspanningen leveren totdat testen uitwezen dat hij weer helemaal in orde was. Blind hervatte vorige week de groepstraining, nadat doktoren toestemming hadden gegeven.