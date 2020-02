Mathieu van der Poel goed ’bewaakt’: ’Hij is geen testrat’

Als Mathieu van der Poel zondagmiddag in Dübendorf géén wereldkampioen cyclocross wordt, is dat groot nieuws. ,,Ik voel me frisser en sterker dan een jaar geleden.” Ⓒ AFP

DÜBENDORF - Als Mathieu van der Poel morgenmiddag op de landingsbaan van het militaire vliegveld in Dübendorf géén wereldkampioen cyclocross wordt, is dat groot nieuws. Geen wonder dat er een ’klein beetje druk’ op staat bij de entourage rond het fenomeen. Zijn trainer Kristof De Kegel: „We moeten zorgen dat hij niet verliest. Dat is totaal anders dan proberen te winnen.”