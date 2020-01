Einde seizoen voor concurrent Matthijs de Ligt

Demiral moest aan het begin van het seizoen vooral vanaf de zijkant toekijken hoe trainer Maurizio Sarri de voorkeur gaf aan De Ligt en Leonardo Bonucci in het hart van de verdediging. De laatste maanden kiest de Italiaanse oefenmeester echter voor Demiral in plaats van de Oranje-international.

Ook tijdens de topper tegen AS Roma begon Demiral zondagavond in de basis. Na drie minuten zette hij de Oude Dame op voorsprong. Enkele minuten later kwam hij na een luchtduel verkeerd terecht, waarbij hij zijn kruisbanden afscheurde en tevens schade aan de meniscus opliep.

Juventus meldde maandagmiddag dat de schade de knie van Demiral zo ernstig is, dat hij dit seizoen niet meer kan spelen. De 21-jarige Turk zal ook onder het mes moeten, waarna een herstelperiode volgt van zeker zes maanden. Het EK lijkt om die reden ook niet haalbaar voor Demiral.

Door de blessure van Demiral lijkt De Ligt niet meer te hoeven vrezen voor een basisplek bij Juventus. Giorgio Chiellini is namelijk nog steeds aan het herstellen van zijn kruisbandblessure die hij aan het begin van het seizoen opliep. Daarnaast staat Daniele Rugani helemaal onderaan in de pikorde van Sarri. Rugani leek in eerste instantie zelfs te mogen vertrekken, maar zal nu in Turijn blijven als back-up.

