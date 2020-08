Sportieve revanche voor Jairzinho Rozenstruik bij UFC 252

Zo knokte Rozenstruik zich letterlijk en figuurlijk terug na het verlies in mei eerder dit jaar tegen Francis Ngannou. Toen ging de UFC-vechter al na 20 seconden onderuit tegen de Kameroener.

Vervolgens stond er een gevecht tegen Junior dos Santos op het programma. Niet de minste tegenstander, aangezien de Braziliaan in het verleden (in 2012) al eens de titel in het zwaargewicht in zijn bezit had.

Het leek Bigi Boy, zoals de bijnaam van Rozenstruik luidt, weinig te doen en maakte in de tweede ronde tegen Dos Santos het verschil. Na een rake linker, vlug gevolgd door een stoot met rechts op de kin, ging Dos Santos naar de grond. Rozenstruik sprong er bovenop nam de voormalig kampioen stevig onder vuur. Dos Santos was niet meer bij machte om overeind te komen, waarna de scheidsrechter tussen beide kwam en het gevecht stopte.

Helaas voor Rozenstruik gebeurde dit alles achter gesloten deuren en zonder publiek, vanwege het coronavirus.

Het grootste nieuws op de zaterdagavond in de Verenigde Staten was het besluit van Daniel Cormier om zijn carrière te beëindigen. De Amerikaan, die in 2018 zowel de UFC-titel in het lichtzwaargewicht en zwaargewicht in zijn bezit had, kondigde zijn afscheid na afloop van zijn verloren titelgevecht tegen Stipe Miočić aan. „Het is treurig om bij zo’n gevecht opnieuw de verliezende partij te zijn ”, zei Cormier - die na een por van Miočić in het linker oog niks meer kon zien met dat oog - na afloop tegen de UFC.

Cormier was duidelijk aangeslagen en vervolgens werd hem de vraag voorgelegd of dit het einde betekende. „Ik ben alleen maar geïnteresseerd in titelgevechten en zoals het er nu uitziet kom ik daar in de nabije toekomst niet voor in aanmerking. Dus dit was het voor mij. Ik heb een lange carrière en het was geweldig. Ik heb mijn laatste gevecht om de titel in het zwaargewicht gehad. Het was een mooie partij. Bedankt allemaal.”