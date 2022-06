Premium Het beste van De Telegraaf

Oververhit en vermoeid talent moet opgeven DSM mikt op mooi laatste najaar met Arensman: ’We zijn niet blij dat Thymen vertrekt’

Door Hans Ruggenberg

De pijp is aardig leeg bij Thymen Arensman, die het na drie ritten in de Ronde van Zwitserland voor gezien houdt. Ⓒ FOTO Getty Images

BRUNNEN - Het was na drie ritten in de Ronde van Zwitserland al merkbaar dat de pijp bij Thymen Arensman leeg begon te raken, en een dag later gaf hij op. Het 22-jarige talent van DSM bezweek onder de tropische temperaturen in het Alpenland, een bron van zorg waar hij ook al in de Ronde van Italië over klaagde. „Dat is voor de toekomst wel iets om naar te kijken”, aldus Arensman, voor wie het een groot vraagteken is wat zijn volgende koers is.