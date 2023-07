Dag 6: Vanwege het WK wordt mij de Santpoortse Feestweek door de neus geboord

Zo is ook Tjeerds tante fan van ’Onze man in Oceanië’. Ze vroeg zelfs aan haar neef waar ik woon? Nou zeg, wat ís dat voor vraag! Ik vraag toch ook niet waar de tante van Tjeerd woont? Afijn, was ik als journalist maar zo doortastend.

Tjeerd is mijn gids in de Nieuw-Zeelandse duisternis. Hij woont hier al vijf jaar, in Queenstown om precies te zijn. Tjeerd is correspondent van het Algemeen Nederlands Persbureau. Wedstrijdstukken laat hij aan het voetvolk in Nederland over, Tjeerd is meer van de couleur locale en alles wat niets met sport te maken heeft. Daar weet hij veel, zo niet alles van. Goeie gozer die Tjeerd.

Rolling Stones

Aan Tjeerd worden vragen over mij gesteld. Is dat goed of slecht? Ik heb namelijk geen Facebook of Twitter en dat raad ik iedereen aan. Maar Tjeerd dus wel. De vragen komen vanuit de vele appgroepen die de Nederlandse community rijk is. ’Is die man van de Telegraaf wel écht in Nieuw-Zeeland?’, wilde iemand weten. Dat beschouw ik min of meer als een compliment.

Zowel Tjeerd als zijn appgroep-makkers maken zich overigens een klein beetje zorgen. Het mag van mijn kant best wel wat positiever over Nieuw-Zeeland, vinden zij. Tjeerd dwong mij diplomatiek een compromis door de strot: Steven, zegt hij, je mag best schrijven dat de Rolling Stones ooit hebben geweigerd om in Invergargill op te treden (Mick Jagger noemde de stad, twee uur rijden van Dunedin, een ’shithole’). Dat heb ik je zelf immers verteld. Maar kun je op zijn minst één keer iets positiefs zeggen over dit schitterende land?

Santpoortse Feestweek

Ik vind dat Tjeerd voor zijn beurt praat. Ik wilde immers langzaam toewerken naar de climax, we gaan immers nog lang niet naar huis. Natuurlijk is Nieuw-Zeeland onwaarschijnlijk mooi, maar kan ik er wat aan doen dat het in Dunedin opgehouden was met zachtjes regenen? Drie dagen lang! Dat ik dientengevolge ook van tien kilometer hoogte nog niets van het land heb kunnen zien?

Tjeerd had net zo goed een collega van mij kunnen zijn. Die vragen al tijden of ik mijn boodschap wil appen in plaats van doorbellen, bang dat ze zijn om een uur met mij aan de telefoon te moeten hangen. Rap to the point komen is niet mijn sterkste punt. Over appen gesproken: mijn maat Max meldde vannacht dat hij in 1986 samen met een gemeenschappelijke vriend in Dunedin is geweest. ’Leuk studentenstadje, drie dagen lam geweest.’ Ik stuurde een duimpje terug.

Graag wil ik uit beleefdheid nog wat lezerspost beantwoorden. Tegen mijn moeder: Ja mam, ik ben ook blij dat de Leeuwinnen eindelijk hun eerste WK-wedstrijd hebben gespeeld én gewonnen. Tegen de tante van Tjeerd: ik woon in Santpoort-Noord en moet vanwege het WK de Santpoortse Feestweek missen. Tegen Tjeerd en zijn vrienden: dat van die feestweek vind ik helemaal niet erg. Het is een voorrecht om hier te mogen zijn en dat meen ik uit de grond van mijn hart. Nieuw-Zeeland? De Britten zouden zeggen: ’It grows on you’.