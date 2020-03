Ten Hag: ’Op koers voor alle prijzen, maar het moet wel anders bij Ajax’

„We kunnen niet anders dan hard blijven werken en het klopt dat ik verantwoordelijk ben. Ik zal er alles aan doen om dit te keren.” Ajax mocht niet mopperen met de einduitslag, zo erkende ook Ten Hag. De koploper leed zo veel balverlies dat AZ steeds weer gevaarlijk kon worden. „We kregen geen druk op AZ”, zei Ten Hag. „En onze defensie stond vaak niet goed als zij omschakelden.”

Bekijk ook: AZ deelt Ajax mokerslag uit in ArenA

Ajax heeft nu vijf van de laatste negen competitiewedstrijden verloren en AZ is inmiddels in punten gelijk gekomen met de koploper uit Amsterdam. „Je kan natuurlijk niet verwachten dat net herstelde spelers als Hakim Ziyech en Quincy Promes er meteen staan”, zei Ten Hag. „Ik wisselde Hakim omdat hij eigenlijk maar 60 of 70 minuten kon spelen. En het was al 0-2. Natuurlijk was hij niet blij, maar nu begrijpt hij het wel.”

Woensdag wacht de Amsterdammers alweer de volgende kraker, als het op bezoek moet bij FC Utrecht voor de halve finale van de KNVB-beker. „We zijn nog op koers om alle prijzen te winnen in Nederland, maar dan moet het wel anders dan vandaag”, erkende de coach, die vond dat zijn ploeg wel een penalty had verdiend toen Ramon Leeuwin Nicolas Tagliafico met een arm afhield. „Daar had de scheidsrechter hem zeker voor op de stip kunnen leggen, zoiets hadden we ook wel nodig. Maar als je alles bij elkaar optelt, hebben we verdiend verloren.”

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Eredivisie