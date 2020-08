Verstappen over tweede race op Silverstone: ’Misschien kan ik schaapjes tellen’

Dat het komend weekeinde volgens de voorspellingen een stuk warmer wordt en de drie bandentypes een setje zachter zijn dan tijdens de eerste Grand Prix op Engelse bodem, doet er volgens Verstappen - gelet op de hegemonie van Mercedes - niet toe.

„Iedereen zal dan voor een twee-stopper gaan, er zal niet veel veranderen. Ook niet voor mij”, denkt de Nederlander. „Ik bedoel: het is zo’n groot gat. Misschien vinden we ergens een tiende van een seconde, of anderhalve tiende. Maar dat is nog lang niet genoeg. Je moet realistisch zijn. Dromen heeft geen zin, dan kom je niet verder.”

Max Verstappen staat na de race de media te woord. Ⓒ BSR Agency

De Red Bull-coureur ziet er af en toe de lol nog wel van in. Nadat hij gisteren op Silverstone aan zijn engineer vroeg of hij wel genoeg dronk tijdens de race, weet Verstappen al iets voor volgende week in het geval hij opnieuw lange tijd in niemandsland rijdt. „Misschien kan ik dan schaapjes tellen...”