Real profiteert optimaal van misser Barça en pakt koppositie

Real Madrid kwam daardoor op 65 punten, evenveel als Barça, dat vrijdag bij Sevilla niet verder kwam dan 0-0. Dankzij een beter onderling resultaat mag de ploeg van coach Zinedine Zidane zich nu koploper noemen, met nog acht competitieronden te gaan.

Voor Martin Ødegaard (ex-speler van SC Heerenveen en Vitesse) was het een pikant duel. Hij is door Real Madrid uitgeleend aan Real Sociedad. Met 16 jaar en 157 dagen is hij nog altijd de jongste speler die namens de Madrilenen in La Liga in actie kwam. Dat was op 23 mei in 2015. Ødegaard (21) kon Real Madrid geen pijn doen.

Strafschop Ramos

Na een vlakke eerste helft kwamen de bezoekers in de vijftigste minuut op voorsprong. Ramos benutte een strafschop nadat Vinicius Junior ten val was gekomen. De Braziliaan had met de Colombiaan James Rodriguez verrassend een basisplaats gekregen van Zidane. Onder anderen Luka Modric en Eden Hazard moesten op de bank beginnen.

Ramos heeft nu Ronald Koeman achterhaald als meest scorende verdediger in La Liga. De huidige bondscoach van Oranje kwam 67 keer tot scoren voor Barcelona. Ramos heeft nu 68 competitiedoelpunten op zijn naam staan, maar hij trof één keer doel toen hij als middenvelder actief was. De fysiek aangeslagen Ramos moest zich na een uur in San Sebastian laten vervangen.

Adnan Januzaj leek halverwege de tweede helft voor de verrassende gelijkmaker te zorgen. Het doelpunt werd echter afgekeurd vanwege buitenspel van een ploeggenoot. Kort daarna zorgde Benzema voor 0-2, al dacht heel Real Sociedad daarbij aan hands. In de 83e minuut kwam de thuisclub via Mikel Merino nog wel op 1-2, maar verder lieten de Madrilenen het niet meer komen.

Valencia pakt eerste zege

Valencia boekte de eerste overwinning na de coronastop. De ploeg van trainer Albert Celades versloeg op eigen veld Osasuna met 2-0. Voor de thuisclub kwamen Conçalo Guedes en Rodrigo tot scoren. Namens Valencia verdedigde international Jasper Cillessen het doel.

Door de overwinning doet Valencia als nummer 8 weer volop mee in de strijd om Europees voetbal. De ploeg van Cillessen verloor afgelopen donderdag met 3-0 bij Real Madrid en speelde eerder bij de hervatting van La Liga met 1-1 gelijk tegen Levante.

