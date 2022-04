Rafael Nadal ontbreekt na 12 titels (!) op graveltoernooi Barcelona

De 21-voudig grandslamkampioen moest ruim drie weken geleden op het masterstoernooi van Indian Wells zijn eerste nederlaag van dit jaar incasseren. Nadal legde het in de finale af tegen de Amerikaan Taylor Fritz. Enkele dagen later maakte hij bekend een zogeheten stressfractuur in een rib te hebben opgelopen. De verwachting was toen dat de nummer 4 van de wereld daardoor zo’n zes weken aan de kant staat.

Het toernooi van Barcelona komt in ieder geval te vroeg voor Nadal, die in de aanloop naar Roland Garros nog wat ritme wil opdoen op het gravel. „We weten niet wanneer zijn eerste graveltoernooi wordt, hopelijk snel”, meldde het team rond Nadal aan persbureau Reuters. Het Franse grandslamtoernooi begint op 22 mei. Nadal was dertien keer de beste op Roland Garros.