Live: Sterker Oranje jaagt op openingsgoal tegen Noren

Rotterdam - Nadat het in de slotfase in Montenegro compleet misging voor het Nederlands elftal, moet Oranje in eigen huis het WK-ticket veiligstellen. Noorwegen is vanaf 20.45 uur de tegenstander en één punt is genoeg voor de ploeg van bondscoach Louis van Gaal.