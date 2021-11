Statistieken: Oranje maakt in slotfase einde aan alle twijfel

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

De ontlading is groot bij Oranje. Ⓒ HH/ANP

Rotterdam - Het Nederlands elftal mag eind volgend jaar naar het WK in Qatar. Oranje won in een zenuwslopende laatste groepswedstrijd van Noorwegen in een lege Kuip (2-0). Steven Bergwijn maakte in de 84e minuut het bevrijdende doelpunt. Memphis Depay trof doel in de slotminuut van de reguliere speeltijd.