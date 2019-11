F1: uitslag en stand GP Amerika

Een plaats bij de eerste acht volstond voor Hamilton om het kampioenschap in Austin al veilig te stellen. De coureur van Mercedes behaalde eerder in 2008, 2014, 2015, 2017 en 2018 de wereldtitel. Recordhouder is de Duitse racelegende Michael Schumacher met zeven wereldtitels.

Bekijk hier de WK-stand.

De zege in de Verenigde Staten ging naar Valtteri Bottas, de Finse ploeggenoot van Hamilton. Bottas was ook gestart vanaf poleposition. Hamilton reed tot vier ronden voor het einde op kop, maar moest Bottas (die een pitstop meer had gemaakt) voorbij laten gaan.

Max Verstappen eindigde in zijn Red Bull als derde, eveneens de positie waar vandaan hij de race begon. Verstappen deed in de laatste ronden nog een poging om Hamilton, die was gestart vanaf de vijfde plek, te passeren. Daarin slaagde hij niet.

Bekijk hier de uitslag van de GP van de Verenigde Staten.