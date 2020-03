Hyballa gaat voor ultieme bekerstunt met NAC: ’We parkeren de bus niet’

NAC Breda-coach Peter Hyballa Ⓒ Hollandse Hoogte

ZUNDERT - NAC Breda is dé grote sensatie van dit TOTO KNVB-bekertoernooi. De ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie elimineerde al drie Eredivisie-ploegen: FC Emmen, PSV en AZ, en kan donderdagavond ten koste van Feyenoord voor het eerst sinds 1974 de bekerfinale bereiken. Aan de vooravond van dat duel sprak Telesport op het trainingscentrum van NAC in Zundert met Peter Hyballa, die sinds een maand trainer is van de Bredase club, als opvolger van de op oudejaarsdag ontslagen Ruud Brood.