Adbi en Adbi voor het eerst sinds Spelen samen aan de start: ’Voorbeeld van broederschap’

Door Willem Held

Abdi Nageeye (r.) en zijn Belgische vriend Bashir Abdi nemen het in Rotterdam voor het eerst sinds hun historische finish tijdens de Olympische Spelen in Sapporo tegen elkaar op. Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - Niet alleen in Nederland en België, maar ook in Somalië zal zondag de 41e marathon van Rotterdam met grote belangstelling worden gevolgd. Abdi Nageeye, uitkomend voor Nederland, en de Belg Bashir Abdi nemen het voor het eerst sinds hun historische finish in Sapporo tegen elkaar op. „We kunnen elkaar helpen, maar gaan niet op elkaar wachten.”