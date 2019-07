KNVB gebruikt succes Oranje Leeuwinnen als promotie voor binnenhalen WK 2027

De directie van de bond voert gesprekken met de top van de mondiale federatie FIFA, met als doel over acht jaar het WK te kunnen organiseren. Niet alleen het succes van de ’Leeuwinnen’ op het veld, maar ook de duizenden Oranjefans die de straten in de Franse steden kleur geven, worden in die gesprekken als promotie gebruikt. „Prachtige reclame”, aldus Jan Dirk van der Zee, de directeur amateur- en vrouwenvoetbal bij de KNVB.

Bekijk ook: Bruins wil WK vrouwenvoetbal 2027 in Nederland

Na het geslaagde EK van 2017 wil de KNVB nu het WK 2027 naar ons land halen. Minister Bruno Bruins van Sport sprak namens de regering onlangs al zijn steun uit. Bruins was op uitnodiging aanwezig bij de groepswedstrijd van de voetbalsters tegen Canada.

De KNVB nam ook afvaardigingen van enkele grote Nederlandse steden mee naar Frankrijk, om te laten zien wat er komt kijken bij de organisatie van een dergelijk groot toernooi.

Het duurt nog wel enkele jaren voordat de FIFA de organisatie van het WK 2027 gaat toewijzen. Het is zelfs nog niet bekend waar het volgende mondiale toernooi, in 2023, gaat plaatsvinden. Pas begin volgend jaar valt die beslissing.

Bruins zit zondag weer op de tribune, bij de WK-finale van Oranje tegen de Verenigde Staten. Koning Willem-Alexander komt de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman ook aanmoedigen in het Parc OL. Onbekend is of hij koningin Máxima en hun drie dochters meeneemt.