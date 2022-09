US Open in tweede ronde voorbij voor debutant Gijs Brouwer

Eerder al strandden Botic van de Zandschulp en Tim van Rijthoven in de tweede ronde. Tallon Griekspoor kwam niet verder dan de eerste ronde evenals Arantxa Rus bij de vrouwen. In het dubbelspel zijn er nog wel Nederlandse tennissers van de partij.

Brouwer en Musetti waren in de openingsset aan elkaar gewaagd. Er was geen enkele break zodat een tiebreak uitkomst moest brengen. Daarin trok de Nederlandse qualifier met 7-1 overtuigend aan het langste eind.

In de tweede set kreeg de Nederlander zijn eerste break van de wedstrijd tegen en wist Musetti de set verder zonder problemen met 6-3 naar zich toe te trekken. Ook de derde set was een prooi voor de Italiaan: 6-4. In de vierde set benutte Musetti meteen zijn eerste wedstrijdpunt en versloeg Brouwer met 6-2.

Uiteraard had coach Michiel Schapers zijn pupil uitstekend voorbereid op het treffen met de nummer 30 van de wereld. Musetti is echt niet zomaar een speler. De jonge Italiaan boekte in zijn nog prille loopbaan al een aantal beresterke resultaten en draait een aantal jaren mee op de ATP Tour. Zo klopte hij een goeie maand geleden de grote tennissensatie Carlos Alcaraz nog in de finale van Hamburg.

Maar Musetti is wel vooral goed op gravel en dat is heel andere ondergrond dan het snelle hardcourt dat er op de banen van Flushing Meadows in New York is neergelegd.

De 26-jarige Brouwer, normaliter vooral actief in het challengercircuit, is de nummer 181 van de wereld. Brouwer begon het jaar nog als de mondiale nummer 367.