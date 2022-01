Peter Wright na zinderende strijd met Gary Anderson naar finale WK darts tegen Michael Smith

Snakebite kwam in de bizarre wedstrijd tot een indrukwekkend gemiddelde van 104.38, tegenover 102.72 voor Anderson.

Wright begon ijzersterk aan zijn clash met Anderson en stond binnen no-time 3-0 in sets voor. The Flying Scotsman moest alle zeilen bijzetten, maar toonde zijn vechtersmentaliteit en trok de vierde set naar zich toe: 3-1. Wright begon ondertussen dubbels te missen en daar wist Anderson wel van te profiteren. Met een knappe 105-finish via bullseye, enkele 15 en tops trok hij ook de vijfde set naar zich toe: 3-2

In de zesde set hield al het publiek in Ally Pally even zijn adem in, toen Snakebite één pijl verwijderd was van een negendarter. Op de dubbel twaalf ging het mis en dus trakteerde hij de aanwezige fans niet op de vierde negendarter van dit WK. Met de hakken over de sloot wist hij de leg nog wel te winnen en mede door vijf (!) 180’ers in één set maakte hij er 4-2 van.

De twee Schotten schotelden het publiek een weergaloze partij voor en regen de 180’ers aaneen. Anderson wist zijn niveau steeds verder op te krikken en zorgde door het winnen van de zevende set dat de spanning om te snijden bleef: 4-3.

Na weer een fantastische set, waarin beide spelers weinig voor elkaar onderdeden, bracht Wright het verschil in sets weer terug tot twee: 5-3. De druk op Anderson, die nog één set verwijderd was van een verliespartij, werd nu wel heel hoog, maar de Schot weigerde op te geven en maakte er 5-4 van.

In de tiende set wist The Flying Scotsman dat hij Wright moest breken om er 5-5 van te maken. Dit deed hij door via tops 104 uit te gooien. De climax naderde het hoogtepunt en het publiek in de zaal werd gek. Snakebite brak terug en sleepte de tiende set uit het vuur. En dus mag hij zich gaan opmaken voor een finale tegen Smith.

Michael Smith voor tweede keer in carrière naar finale

Eerder op de avond plaatste Michael Smith heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het WK darts in Londen. De Engelsman, die in de kwartfinale titelverdediger Gerwyn Price naar huis stuurde, rekende zondagavond af met zijn landgenoot James Wade: 6-3 en staat voor de tweede keer zijn carrière voor de finale van het WK.

Smith begon als de grote favoriet aan de partij. Sterker nog, de bookmakers zien hem zelfs als favoriet voor de eindzege. Dat hij tegen zijn landgenoot als grootste kanshebber voor een finale-ticket werd gezien, was niet op basis van de resultaten die Bully Boy in het verleden tegen Wade heeft geboekt. Voor Smith is The Machine namelijk altijd zijn angstgegner geweest. Van de 22 eerdere ontmoetingen wist Wade er liefst 17 te winnen. De gemiddeldes van Smith zijn dit toernooi echter een stuk beter dan die van zijn opponent en daar kon hij zich aan voorafgaand aan de partij aan vasthouden.

Michael Smith staat in de finale van het WK darts. Ⓒ HH/ANP

De als vierde geplaatste Wade hoopte zondagavond eindelijk eens een keer de finale op het WK te halen. Drie keer eerder kwam de Engelsman tot de laatste vier, maar de eindstrijd bereikte hij nooit.

Indrukwekkende eerste twee sets

Vanaf het begin van de partij was het weer imponerend wat Smith liet zien. Met een gemiddelde van 106 maakte hij diepe indruk. Wade noteerde daar een gemiddelde van 92 tegenover en dus was het niet zo gek dat de eerste twee sets overtuigend naar zijn tegenstander gingen.

De derde set werd verrassend een prooi voor Wade. Met een knappe 121-finish pakte The Machine voor de eerste keer een leg af van zijn tegenstander en daarmee ook gelijk de set: 1-2. Wade was met een 2-0 voorsprong in legs ook hard op weg om de vierde set te winnen, maar Smith pakte drie legs op rij en maakte er dus 3-1 in sets van.

Wade pakt laatste strohalm

Het verzet van Wade leek daarna wel gebroken, want Smith denderde door en pakte twee sets op rij: 1-5. Toch wilde The Machine zich nog niet gewonnen geven en met een knappe 160-finish sleepte hij de zevende set binnen: 2-5.

Bully Boy leek wat in slaap gesust, want zijn gemiddelde zakte naar bijna onder de honderd. Wade stond in de achtste set bij een 2-2 stand in legs met zijn rug tegen de muur, maar op dat moment wist hij een fantastische leg te gooien en kroop hij weer een set dichterbij: 3-5.

Verder liet Smith Wade niet meer komen en op zijn tweede matchdart was het raak en veroverde hij een ticket voor de finale. Hierin gaat hij het dus opnemen tegen Peter Wright.