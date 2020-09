US Open: Favoriet Novak Djokovic in twee uur klaar

In de tweede ronde treft Djokovic de Brit Kyle Edmund, die zijn eerste partij in vier sets won van Alexander Bublik uit Kazachstan: 2-6 7-5 7-5 6-0.

Djokovic is de grote favoriet voor de eindzege. Heel wat toptennissers hebben zich vanwege het coronavirus afgemeld voor de US Open. Zo ontbreekt Rafael Nadal, de winnaar van vorig jaar. Roger Federer is geblesseerd.

Alexander Zverev

Alexander Zverev plaatste zich ten koste van Kevin Anderson voor de tweede ronde van de US Open. De als vijfde geplaatste Duitser had vier sets nodig om zich te ontdoen van de finalist van 2017: 7-6 (2), 5-7, 6-3, 7-5. De partij duurde ruim drie uur.

Alexander Zverev. Ⓒ ANP/HH

In het lege Arthur Ashe-stadion stond Zverev er op de momenten dat het moest. In zowel de derde als vierde set profiteerde hij van één slordige game van de Zuid-Afrikaan, die is afgezakt naar plek 117 op de wereldranglijst.

„Ik ben blij dat ik in het begin van de derde set een aantal breakpoints wegwerkte, want tegen Kevin wil je niet 2-1 in sets achter komen”, aldus Zverev. „Ik ben blij dat ik door ben, want een speler als Kevin tref je normaal niet in de eerste ronde. Hij is eerder een tegenstander voor in de vierde ronde of kwartfinale.”

De 23-jarige Zverev is in New York nog nooit voorbij de vierde ronde gekomen. Hij treft nu de Amerikaan Brandon Nakashima.

Karolina Pliskova. Ⓒ ANP/HH

Naomi Osaka

Naomi Osaka bereikte de tweede ronde. De 22-jarige Japanse, twee jaar geleden winnares van het Amerikaanse grandslamtoernooi, versloeg haar landgenote Misaki Doi in drie sets: 6-2 5-7 6-2.

Osaka had zich zaterdag vanwege hamstringklachten nog afgemeld voor de finale van het WTA-toernooi van Cincinnati, dat vanwege de coronacrisis ook in New York werd gespeeld. Victoria Azarenka veroverde zodoende zonder te spelen de titel. Bij de nummer 9 van de wereld was maandagavond in het lege Arthur Ashe-stadion weinig te merken van fysieke problemen.

De Japanse kwam de baan op met een zwart mondkapje met daarop de naam van Breonna Taylor, een zwarte Amerikaanse die in maart door een politieagent werd doodgeschoten in haar appartement. Osaka mengt zich nadrukkelijk in het protest tegen racisme en politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. Zo weigerde ze vorige week in eerste instantie de halve finales te spelen, vanwege het neerschieten van Jacob Blake in de staat Wisconsin.

„Ik heb nu zeven van zulke maskers. Het is behoorlijk verdrietig dat zeven maskers niet genoeg zijn om alle namen van de slachtoffers op te zetten”, zei de Japanse. „Hopelijk haal ik hier de finale, zodat jullie alle maskers te zien krijgen.” In de tweede ronde neemt Osaka het op tegen de Italiaanse Camila Giorgi, die Alison Van Uytvanck uit België versloeg (2-6 6-1 7-5).

Coco Gauff

Het Amerikaanse toptalent Coco Gauff werd uitgeschakeld. De 16-jarige Gauff, die bij haar vorige drie optredens in het hoofdtoernooi van een grand slam steeds minimaal de derde ronde had bereikt, moest het afleggen tegen Anastasija Sevastova uit Letland: 6-3 5-7 6-4. „Ik heb het niet goed gedaan”, zei Gauff, die onder meer dertien dubbele fouten sloeg. „Ik moet nu hard aan het werk en zorgen dat ik klaar ben voor Roland Garros.”

Pliskova

Karolina Pliskova heeft zich zonder problemen verzekerd van een plek in de tweede ronde van de US Open. De als eerste geplaatste Tsjechische stond tegen Anhelina Kalinina uit Oekraïne slechts vier games af: 6-4, 6-0.

De tweede set nam slechts 21 minuten in beslag. Kalinina, de nummer 145 van de wereld, won daarin maar een paar punten en na een uur en drie minuten verzilverde Pliskova haar tweede wedstrijdpunt.

Door de absentie van Ashleigh Barty en Simona Halep is Pliskova (28) als eerste geplaatst. De mondiale nummer 3 wacht nog altijd op haar eerste grandslamtitel. Vier jaar geleden stond ze in de finale van de US Open, waarin Angelique Kerber haar in drie sets de baas was.

Kerber

Kerber had het in haar eerste partij een stuk moeilijker met de Australische Ajla Tomljanovic, maar won ook in twee sets. Het werd 6-4, 6-4 voor de Duitse, die dit jaar als zeventiende geplaatst is.

De US Open is normaliter het vierde en laatste grandslamtoernooi van het jaar. Door de afgelasting van Wimbledon en het verplaatsen van Roland Garros is het dit seizoen het tweede grandslamtoernooi.

Mladenovic

De Française Kristina Mladenovic stelde ook een plek in de tweede ronde veilig. De nummer 30 van de plaatsingslijst ontdeed zich met 7-5, 6-2 van de Amerikaanse Hailey Baptiste. De deelname van Mladenovic stond voorafgaand aan het toernooi op de tocht, omdat ze in contact was geweest met haar besmette landgenoot Benoît Paire.

Kort voor de start werd Paire uit het schema gehaald en deelnemers en coaches die met hem in aanraking zijn geweest hebben strengere regels opgelegd gekregen. Deelnemers op de reservelijst spraken hun onvrede uit dat de organisatie hen ook niet uitsloot. „Het waren twee, drie zware dagen voor me, emotioneel gezien”, zei Mladenovic, die een potje had gekaart met Paire. „Ik zit als het ware in een nieuwe bubbel in de bestaande bubbel. En die maakt het er niet makkelijker op om mentaal fris te blijven en klaar te zijn voor de wedstrijden.”

De US Open is normaliter het vierde en laatste grandslamtoernooi van het jaar. Door de afgelasting van Wimbledon en het verplaatsen van Roland Garros is het dit seizoen het tweede grandslamtoernooi.