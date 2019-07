Groenewegen: ’Wilde natuurlijk op dag één het geel pakken’

„Ik wilde natuurlijk op de eerste dag van de Tour het geel al pakken, dat hoef ik niet onder stoelen of banken te steken”, zei de renner van Jumbo-Visma tegenover de NOS. „Dat zoiets dan niet lukt omdat ik val is wel even een hele grote teleurstelling. Want de druk zat er vol op.”

Groenewegen beaamde dat hij wat tijd nodig had om van die val in de eerste etappe te herstellen. „Iedereen denkt dan dat je meteen weer op en top aan de start van de tweede etappe staat, maar zo werkt het natuurlijk niet. Ik had wel even een paar dagen nodig om weer optimaal te zijn.”

De Amsterdammer zat op 500 meter van de finish nog ingesloten, maar uiteindelijk kreeg hij door links buitenom de komen vrij baan naar de eindstreep om het af te maken. Dat lukte hem via een uiterste krachtsinspanning nét aan. „Het was close, maar ik ben hier ontzettend blij mee”, straalde Groenewegen.