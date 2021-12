Cynische Feyenoord-aanvoerder Jens Toornstra ’complimenteert’ Ajax met zege

„Ik denk niet dat we hier hadden hoeven te verliezen, eerlijk gezegd”, verzuchtte hij bij ESPN. „Zij hebben één schot op ons doel gegeven en twee goals gemaakt. Dat is knap”, sprak de middenvelder een tikkeltje cynisch.

Met een eigen doelpunt van Marcos Senesi en een benutte strafschop van Dusan Tadic kwam Ajax goedkoop aan de treffers in de lege Kuip. „Deze wedstrijden worden op details gemist”, erkende Toornstra. „We wilden heel gedisciplineerd spelen en toch de druk erop houden. Maar je weet dat Ajax sterk aan de bal is. Dus dat ging niet altijd heel goed. Maar in de eindfase wisten ze ook vaak niet wat ze moesten doen. Vandaar dat ze maar één schot op het doel hadden. Na de rust namen we wat meer risico en toen kregen we ook twee goede mogelijkheden. Die ballen moeten er dan wel net invliegen. Het is nu echt balen, want we hadden hier graag een resultaat neergezet.”

Verliezen van Ajax doet pijn bij Feyenoord-trainer Slot

Trainer Arne Slot sprak van een harde klap na de nederlaag van Feyenoord tegen Ajax (0-2). „Na de bekernederlaag van woensdag tegen FC Twente was dit weer een heel harde klap”, zei hij. „Met Feyenoord van Ajax verliezen, dat is altijd teleurstellend. Maar ook deze doet weer pijn.”

„Het was zeker geen mooie wedstrijd”, zei Slot. „Maar je wil wel vooral winnen. We waren allebei niet zo goed. Ajax is dit seizoen terecht bejubeld om het aanvalsspel. Maar ze hebben nu nauwelijks kansen gekregen. Ze winnen met 2-0 zonder dat ze echt een grote kans hebben gekregen. Maar wij scoren in eigen doel”, doelt hij op een ongelukkig moment van Marcos Senesi. „En Ajax scoort uit een penalty.”

Feyenoord sluit woensdag de eerste helft van het seizoen af met een uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. Voor de geblesseerde Luis Sinisterra, uitgevallen tegen Ajax, en Gernot Trauner komt die wedstrijd waarschijnlijk nog te vroeg. „Dat wordt een belangrijke wedstrijd voor ons”, zei Slot. „Het is ook heel snel weer woensdag. Mijn spelers waren net heel erg teleurgesteld. Maar ik heb ze ook gezegd dat het helemaal niet zo slecht is dat ze slechts 3 punten achterstaan op Ajax. Het seizoen is nog lang niet voorbij.”