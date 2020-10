De Randamie en Kielholtz maken indruk in kooi

De Randamie rekende in Abu Dhabi, op het ’Fight Island’ van de UFC, op indrukwekkende wijze af met Julianna Pena. De 36-jarige Utrechtse, ook wel The Iron Lady genoemd vanwege haar verwoestende stoten en trappen, won voor het eerst door middel een verwurging.

Ze werd voor haar ’Performance of the Night’, die ze als trotse politieagente opdroeg aan alle hulpverleners ter wereld, beloond met een bonus van 50.000 dollar.

„Ik ben van huis uit een kickbokser, maar als je met me wil worstelen, laat ik je slapen”, concludeerde De Randamie na afloop vol bravoure. De Nederlandse is nog steeds de nummer twee in de bantamgewichtdivisie (tot 61 kilo), achter kampioene Amanada Nunes, tegen wie ze in december 2019 een titelgevecht verloor.

Denise Kielholtz

Kielholtz had vrijdag tijdens Bellator 247 in Milaan nog geen minuut nodig om korte metten te maken Kate Jackson. Een linkerhoek werd opgevolgd door meerdere harde stoten, waarna de scheidsrechter moest ingrijpen. De opponente van Miss Dynamite wist duidelijk niet meer waar ze was.

De 31-jarige Kielholtz is inmiddels vier partijen op een rij ongeslagen. De Amsterdamse is al regerend kickbokskampioen in de vlieggewicht-klasse van Bellator en heeft haar vizier nu gericht op de dubbeltitel. Ilima-Lei Macfarlane is sinds 2017 de te kloppen vrouw in de divisie tot 57 kilo.