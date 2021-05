Corona-explosie zorgt voor bizarre situatie bij River Plate: middenvelder op doel

„Het is ontmoedigend om te bevestigen dat de maatregelen die we hebben getroffen - bubbels creëren, iedereen een eigen hotelkamer en strenge hygiënemaatregelen - niet voldoende waren om dit te voorkomen. Spelers en trainers zijn honderden keren getest en zelfs vaker dan nodig”, aldus River Plate in een verklaring.

Vrijdag testte de keeperstrainer positief bij een routinetest. Hij werd onmiddellijk in quarantaine geplaatst, maar bij een volgende test bleken de vier doelmannen van de club reeds positief en was de uitbraak van het virus een feit.

Afgelopen weekend kon de wedstrijd tegen Boca Juniors nog doorgaan, maar daarna bleef het aantal besmettingen oplopen waardoor het duel van woensdag met het Colombiaanse Santa Fe in de Copa Libertadores in het gedrang leek te komen. Coach Marcelo Gallardo heeft amper nog spelers ter beschikking, op dit moment elf in totaal. Middenvelder Enzo Perez zal moeten keepen.

Indien River Plate alsnog niet aan de vereiste zeven spelers komt om het duel mee te beginnen, verliest het reglementair met 3-0.

„In deze moeilijke tijd is de belangrijkste zorg van Club Atlético River Plate gericht op de gezondheid en het welzijn van de spelers, de technische staf en de betrokken families”, meldt de club.