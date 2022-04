Herbeleef: Villarreal schakelt Bayern uit, Real na verlenging door

Villarreal verraste vorige week in eigen stadion door met 1-0 te winnen van Bayern München via een doelpunt van Oranje-international Arnaut Danjuma. In München lukte het de Spanjaarden opnieuw een sta-in-de-weg te zijn voor Bayern. Een late treffer van Samuel Chukwueze zorgde voor eeuwige roem.

Chelsea wachtte een zware kluif bij Real Madrid. De titelverdediger verloor de thuiswedstrijd met 3-1 en moest in het grote stadion Bernabéu die achterstand dus zien om te buigen. Dat lukte aardig, want Chelsea kwam met 0-3 voor. Laat in de reguliere speeltijd werd Real echter toch nog wakker, waarna Karim Benzema in de extra tijd het karwei afmaakte: 2-3.

Real Madrid - Chelsea

Bayern Munchen - Villarreal