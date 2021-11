Excelsior-fenomeen Thijs Dallinga flirt na nieuwe hattrick met ’Joop Schuman-index’

In de Eredivisie wordt er als een spits met een uitmuntende cijfers aan het seizoen begint gesproken over de Coen Dillen-index. De oud-spits van PSV produceerde in het Eredivisie-seizoen 1956/57 liefst 43 doelpunten, een record. Een niveau lager ligt dat nog een doelpunt hoger. Joop Schuman maakte er in het seizoen 1961/62 liefst 44 voor SC Heracles.

Dallinga ligt na bijna een halve competitie nog altijd op schema om dat aantal te verbeteren. De aanvaller komt - als hij dit gemiddelde kan vasthouden - uit op 48 doelpunten. Daarvoor moet de spits uiteraard wel fit blijven en mag hij ook geen transfer maken naar een andere competitie.

Voor Dallinga was de hattrick bij Helmond Sport alweer zijn derde van het seizoen na FC Den Bosch-uit en Telstar-uit. Toen maakte hij in beide duels zelfs vier goals. Dus kreeg Dallinga - nadat hij voor rust twee kans had laten liggen - zelfs nog wat ’kritiek’ naar zijn hoofd geslingerd. „Het kan dus nog beter”, zo reageerde hij na afloop gevat.