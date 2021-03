Hattrick Robert Lewandowski te machtig voor Dortmund en Erling Haaland

De fans thuis voor de buis hadden nog niet met hun ogen geknipperd, of Dortmund stond verrassend met 2-0 voor in Beieren. En beide goals konden natuurlijk maar van één persoon afkomen: Erling Haaland. Het Noorse fenomeen sloeg binnen acht minuten tweemaal toe.

Maar toch ws het niet genoeg voor rust, want natuurlijk staat aan de andere kant Robert Lewandowski. Eerst maakte de Pool de aansluitingstreffer en vlak voor rust kreeg Bayern na ingrijpen van de VAR een strafschop. Daar zette ’lewa’ zich achter en ook dit was raak: 2-2 in der Klassiker.

Het leek lang af te stevenen naar een gelijkspel, maar daar dacht Leon Goretzka in de 88e minuut anders over. De Duitse middenvelder schoot de bal knap tussen de palen: 3-2. Enkele minuten later maakte Lewandowski het tegen zijn oude club nog erger: 4-2 en zijn hattrick. Voor de Pool zijn 31e (!) treffer in de Bundesloga dit seizoen.